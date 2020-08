„Dnes som zašiel do záhrady a nazbieral som jedno z najlepších sér – aróniu, po našom jarabinu. Podporuje imunitu nielen proti covidu, ale aj proti blbosti. Stačí vám z nej hrsť denne. Zamrazili sme si aj na zimu, očakávam, že to už budeme mať tretiu, možno štvrtú vlnu covidu so zodpovedajúcou mierou strašenia,“napísal Banáš k svojej fotke, na ktorej je iba v modrých trenírkach. Určite ho aj pekne opáli.

Spisovateľ Jozef Banáš vo svojom dome v Bratislave. Zdroj: EMIL VAŠKO

