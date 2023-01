Manželia Vinczeovci sa pred mesiacom konečne dočkali vytúženého dieťatka. „Nemôžeme o ňom nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že nemôžeme prezradiť jeho vek, meno, pohlavie ani to, odkiaľ je. Dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ prezradila nám Vinczeová. Vyhraté však ešte nemajú.



Adela Vinczeová a Viktor Vincze. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

„Skúšobná lehota trvá niekoľko mesiacov, musia sa tam udiať ešte zákonné veci. Robí sa to postupne. Keby sme si to dieťa mali zobrať, až keby bolo oficiálne „štemplovo“ naše, tak by sme čakali možno aj trištvrte roka. Našťastie postupy na Slovensku sú také, že dieťa si môžeme vziať akoby na dlhodobý návštevný pobyt, aby si zvykalo na rodičov. Lebo čím skôr je u rodičov, tým skôr si dokáže vytvoriť puto,“ vysvetlila nám Adela. A čo na ich nový prírastok hovorí Adelin otec Jozef Banáš?



„Kočíkovať som ešte nebol, ale babka už pokočíkovala (smiech). Je to naše druhé vnúča. Natálka už bude mať 15 rokov, to je už veľká slečna. Pevne verím, že sa to Adele a Viktorovi podarí, lebo vidíme na nich, že majú z dieťatka veľkú radosť. Keby to nevyšlo, tak by to bolo také, no… ťažké,“ povzdychol si spisovateľ. Vzápätí však vyzdvihol Viktora ako "otca", ktorý ho doslova šokoval. V tom pozitívnom slova zmysle.



„Viktor ma však ohromne prekvapuje, ako sa k tomu bábätku má, je to také milé. Mám obavy, že keď sa to nepodarí, bude to pre nich zlá správa. Pozitívna šoková správa došla pred Vianocami, že bábätko je tu, tak veríme, že to dobre dopadne. Ale naozaj som milo prekvapený z nich, obaja sú veľmi zodpovední. Je to pokojné dieťa,“ dodal.

To, že Vincze je kontaktný k dieťatku, nám napísal aj čitateľ, ktorý videl dvojicu minulý týždeň v reštaurácii na obede. Sedel od nich iba o stôl ďalej. Prezradil nám, že im to ako rodinke veľmi pristalo. „Obaja pôsobili šťastne. Viktor bol k dieťatku veľmi kontaktný a neustále sa k nemu túlil,” napísal nám. Manželia sa potom vybrali na krátku prechádzku neďaleko parku v Líščom údolí.



