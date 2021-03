Polyamoria je životný štýl, keď sa človek rozhodne, že nechce žiť len s jedným partnerom a po dohode majú aj iné vzťahy. Tereza má manžela, no v domácnosti žijú aj s priateľkou a herečka udržiava vzťah aj s ďalším mužom.

Adela Vinczeová. Zdroj: rtvs

Ako na to reagovala Adela? „Je to koncept, ktorý, samozrejme, nabúrava sivú kôru v našich mozgoch. Išla som do toho s predsudkami, ja už mám taký slovenský zvyk, k veciam pristupovať s predsudkami, ktoré si potom nechávam roztápať. Pre mňa je to mimoriadne zaujímavé a teraz mám k tomu neutrálny postoj, skôr ma tento štýl fascinuje,“ povedala herečke.

Tereza však upozornila na základnú vec. “Mnoho ľudí si myslí, že polyamoria je to, že spím s každým, ale tak to nie je. Tie vzťahy sú plnohodnotné a sex tam tiež patrí, ale ide o vážne vzťahy, so všetkými záväzkami, ktoré k tomu patria. Sú to jednotlivé vzťahy, ktoré fungujú každý zvlášť. Podmienkou tohto spolužitia je, že všetci o tom musia vedieť a súhlasiť s tým,” vysvetlila herečka. Viac sa dozviete v relácii Trochu inak.

