Vinczeová, žiaľ, patrí medzi tie ženy, ktoré prišli o nenarodené dieťa. Stalo sa jej to v čase, keď randila s Petrom Modrovským. Adela o tejto skúsenosti už hovorila aj v minulosti a opäť sa k tejto téme vrátila. „Môj gynekológ mi povedal, že už je najvyšší čas na deti. Zvláštne, že som začala riešiť deti až vtedy, keď mi to povedal lekár. Dieťaťom vo svojom živote som sa teda začala zaoberať nie z úprimnej túžby, ale z paniky. Prečo? Lebo by sa malo. Vtedy som aj pomerne rýchlo otehotnela, no aj rýchlo potratila,'' priznala Vinczeová v rozhovore pre magazín Evita. Pre Adelu to bola rana.

„Bol to pre mňa trochu šok, netušila som, že každé druhé tehotenstvo sa končí potratom. Za celú túto skúsenosť som však bola v konečnom dôsledku vďačná aj preto, že som dieťa čakala s partnerom, s ktorým som napokon ani nebola. Chápala som, že sa ma na to ľudia pýtajú a niekedy som preto bola aj smutná, ešte som k tomu nemala vybudovaný postoj,'' dodala.

