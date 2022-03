Tak toto Michal Hudák určite nečakal. V piatkovej relácii Milujem Slovensko mu Adela Vinczeová nebude vedieť odolať. A to všetko pre jeho vôňu. „Mišo tak vonia. Počúvaj, do tretieho radu ťa cítiť. Ale pekne voniaš,” prezradí Adela.

„Ja to tak robím,” pokračuje Michal. „Ako si to dosiahol? Je to aj hygienou? Toto tvoje pižmo, to je… Ja sa ti priznám, trošku sa ťa hanbím. Neviem, ako sa mám s tebou rozprávať. Si taký šarmantný, že ja tu v tomto prúžkovanom tričku stojím. A ešte aj voniaš,” zahanbene reagovala moderátorka, ktorá všetkých poriadne pobavila. „Musím povedať, že ešte nikto neriešil moje pižmo, si prvá,” dodá Michal. Celú časť uvidíte v piatok večer o 20.30 hod. na Jednotke.

