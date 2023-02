Dara Rolins mala uplynulý víkend nezabudnuteľný narodeninový koncert. Na jej megahity by sa v O2 Aréne rada zabavila aj Adela Vinczeová, no z pochopiteľných príčin nemohla. Tak speváčka aspoň napísala.

Dara, ktorá pred pár dňami ohlásila, že organizuje aj druhý narodeninový koncert, sa na sociálnej sieti poďakovala všetkým, ktorí jej pri famóznej šou v O2 Aréne pomáhali. „320 ľudí stálo za realizáciou mojej sobotnej šou. A to nepočítam chlapcov z arény, ktorí nám ju reálne postavili. Neviem, kde mám začať, pretože každý jeden z nich by si zaslúžil menovať a vyzdvihnúť talent a srdce do šou vložené,“ napísala k fotkám. A pri tejto príležitosti jej vrúcne slová napísala aj Adela Vinczeová: „Nebola som, ale sledujem toto celé z ‚rodičovského‘ gauča a hovorím si, že to muselo byť neuveriteľné. ‚Preživší‘ vravia, že také čosi nezažili. Gratulujem a teším sa, že si mala takýto galaktický životný zážitok a dopriala si ho tisíckam divákov. Si top.“

Adela Vinczeová Zdroj: Instagram trochu_inak_s_adelou

