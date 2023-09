Adela Vinczeová (42) je známa tým, že nemá problém vystreliť si sama zo seba, o čom presviedča pomerne často. Robí to pred kamerami či na sociálnej sieti. A práve tam zverejnila hororový záber.

Na obrazovkách je Adela Vinczeová vždy dokonale upravená, no v súkromí si odjakživa potrpí na prirodzenosť. No moderátorka nemá problém ukázať sa na verejnosti aj bez štipky mejkapu. A robí to pomerne často. Adela komunikuje s fanúšikmi na sociálnej sieti cez profil svojej relácie Trochu inak s Adelou, kam často pridáva rôzne fotky, vtipné videá a verejnosť informuje, čo chystá.

Adela Vinczeová Zdroj: Instagram/Katarína Hoffmann Šlesárová

„Čo ste urobili pre svoj spánok? Prípadne, viete vôbec, ako na tom my Slováci sme so spánkom?” položila otázky Adela na sociálnej sieti, čím promovala spánkový inštitút. No a fotka, pri ktorej zverejnila tento text, doslova vyráža dych. Vinczeová sa totiž vyfotila v prevlečení grófa Drakulu s parochňou dlhých čiernych vlasov a s drakulovským chrupom. Adela, veď si ako vystrihnutá z hororu...