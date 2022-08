Azda neexistuje nikto, kto by si nepamätal kapelu Kelly Family, ktorá sa preslávila s ich hitom An Angel a v roku 1997 vystúpila aj v Bratislave. Skupinu tvorilo deväť hudobníkov na čele so spevákom Angelom. Ten bol spolu s Paddym najobľúbenejším v kapele. Angelo mal v tom čase iba sladkých 16 rokov a dlhé vlasy po pás. Sladký blondiačik v decembri oslávil už 40 rokov a nedávno prijal pozvanie do Chart Show. A tam sa doslova predviedol ako usadnutý fotrík.

DRŽÍ RODINNÚ TRADÍCIU Angelo dnes vystupuje so svojou manželkou a deťmi. Má však pre to opletačky s úradmi. Zdroj: Profimedia

„Je to pre mňa veľký moment, že som tu. Ľudia nás stále poznajú, je to fajn,” povedal Angelo, keď ho Adela privítala v štúdiu. „Nebol som v tejto krásnej krajine viac ako 10 rokov a som rád, že som späť. Bola to úžasná šou so skvelou moderátorkou a so skvelým publikom. Dovolili mi vystupovať naživo s mojimi priateľmi. Bolo to naozaj veľmi pekné a dúfam, že sa čoskoro opäť uvidíme,” povedal nadšene spevák, ktorý je viacnásobným otcom.

„S manželkou máme päť detí. Začínali sme hrať v malých divadlách a v posledných rokoch vypredávame veľké haly. Mám pocit, že sa história znova opakuje. Je to trochu šialené,” opísal v skratke svoj život Angelo. „The Kelly Family bola v 90. rokoch skupina, ktorú tvorili bratia a sestry. Moja mama zomrela a môj otec bol chorý, takže zostal doma, preto sme hrali len my, súrodenci. Teraz je to o mne, mojej manželke a o deťoch. Je to iný pocit, lebo už to nie je rock'n'roll, ale skôr írska ľudová hudba,” opísal dnešnú kapelu, pričom stále je v kontakte s exkolegami. „Áno, som. S mnohými sa stretávam často a niekedy aj spolu skladáme hudbu,” dodal.



A ako vníma stretnutie s ním samotná Adela? „Úprimne ja som nebola ich fanúšik, ale pamätám si hystériu okolo nich. Čisto nostalgicky sme sa z tohto stretnutia veľmi tešili, mnohým sa vrátili silné spomienky na toto obdobie. Okrem toho bol Angelo mimoriadne milý a všetko s ním prebehlo profi, ľudsky a hladko,” prezradila nám Vinczeová.

