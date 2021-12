Vonku mínusové teploty, každý zababušený ako cibuľa a pred potravinami postávala žena s brmbolcovou čiapkou, ktorá sa snažila predať čo najviac kusov známeho pouličného časopis. Keď ste však prišli bližšie, zistili ste, že je to najznámejšia moderátorka Adela Vinczeová (41).

Nie, Adela Vinczeová rozhodne neskončila na ulici. Jednoducho sa rozhodla, že takouto formou podporí neziskovú organizáciu, ktorá pomáha ľudom bez domova. Poriadne sa naobliekala, postavila sa pred potraviny a čakala, kto sa pristaví a kúpi si od nej časopis alebo kalendár. Ako lokalitu vyfasovala menej frekventovanú ulicu v Bratislave.

Moderátorka Adela Vinczeová podporila charitatívny projekt. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako jej išiel predaj? „Je to zaujímavé. Predávala som asi 40 minút. Predala som 4 časopisy a jeden kalendár. Kolegyňa Sandra mi povedala, že to je skvelé vzhľadom na lokalitu. Myslím si však, že to ľudia kúpili preto, kto som. Skutočnú realitu som nezažila,” prezradila nám Adela, ktorá zarobené peniaze po predaji odovzdala organizátorom.