V dnešných časoch sociálnych sietí, kto nemá profil na Instagrame, akoby ani neexistoval. Často to slúži ako nástroj na komunikáciu s fanúšikmi, no Adela Vinczeová (40) tomu stále odolávala. Až doteraz.

Konečne je vo svete sociálnych sietí. Adela Vinczeová si založila profil so svojou reláciou Trochu inak. Moderátorka tak bude v užšom kontakte s fanúšikmi tohto programu a hlavne aj za seba. Nie je žiadnym tajomstvom, že moderátorku zbožňuje veľa ľudí, ktorí s ňou konečne budú v bližšom kontakte a určite sem-tam nahliadnu aj do jej súkromia. To doteraz prezentoval na sociálnej sieti jej manžel Viktor Vincze. A hneď na druhý deň, ako si založila svoje konto, uskutočnila živé vysielanie, kde debatovala na rôzne témy i o svojom súkromí.

Adela Vinczeová Zdroj: Lukáš Kimlička pre Grade

