Moderátorka Adela Vinczeová (41) rada pomáha tam, kde je to potrebné. Nedávno všetkých prekvapila, keď priznala, že už dlhší čas prenajíma byt bezdomovcovi. Nebojí sa toho? A ako to vlastne celé funguje?

Adela sa rozhodla, že takouto formou podporí neziskovú organizáciu, ktorá pomáha ľudom bez domova. „Celé to vyplynulo z toho, že sme sa s Viktorom rozhodli prenajať byt osobe bez domova. Bývanie je úplne esenciálny základ, aby sa ľudia mohli vrátiť späť do funkčného života. V zahraničí to veľmi dobre funguje,“ priznala nám moderátorka. Nemala však z toho veľké obavy? Predsa len, prenajať byt bezdomovci nie je až taký úplný štandard. „Bežne ľudia prenajímajú byt človeku, ktorého nepoznajú. Takže my sme sa nebáli. Diskutovali sme o tom, veľa sme o tom hovorili. Celé to prebieha v spolupráci so sociálnym pracovníkom. On chodí do bytu na návštevy, sleduje, ako tam ten človek funguje, ako sa zabýva. Nie je to o tom, že tu máš byt a hraj sa. Často potrebujú pomôcť ľudia, ktorí sú drogovo závislí. Aj takí si zaslúžia pomôcť a nakopnúť. No neviem, či by sme si trúfli až na takúto náročnú výzvu. Poznám niekoľko ľudí, čo prenajali byt ľuďom bez domova a vôbec nemajú zlé skúsenosti,“ pokračovala.

Adela Vinczeová podporila dobrú vec. Zdroj: EMIL VAŠKO

Dokonca boli nájomcu už viackrát pozrieť. „Pôjdeme aj na Štedrý deň, lebo tá osoba bude asi sama. Býva tam už skoro rok a je to celé myslené na dlhodobo. Byt bol normálne aj zariadený. Vedela som, že nájdeme niekoho, kto bude fajn. Veľa predajcov pouličných časopisov aj sama poznám. Viacerým sme cez koronu roznášali jedlo. Sú to bežní ľudia, ktorým sa nejaká výhybka vyhla v živote,“ dodala. A hoci sa najprv hovorilo, že bezdomovec u Adely žije zadarmo, nie je to celkom pravda. ,,Platia pri tom dve pravidlá. Platiť nájom a byť dobrým susedom. A na strechu nad hlavou si ľudia zarábajú predajom nášho pouličného časopisu," povedala nám Sandra Pázmán Tordová.

Čo sa to celé hovorí organizátor? “ Najväčšia pomoc pre ľudí bez doma je pomôcť im ukončiť bezdomovectvo. Aby to ľudia dokázali, potrebujú trvalé bývanie, ktoré si dokážu zaplatiť . Musí byť dôstojné. A týmito prenajatými bytmi sa im v tom snažíme pomôcť. Platia pri tom dve pravidlá. Platiť nájom a byť dobrým susedom. Na strechu nad hlavou si ľudia zarábajú predajom nášho pouličného časopisu. Chceme aby tieto prenájmy boli dlhodobejšie. Aktuálne pomáhame 20 ľudom a máme 14 bytov, o ktoré sa takto staráme. Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo ďalším ľudom, tak by mám veľmi pomohli keby ľudia viac prispievali,” pokračovala šéfredaktorka časopisu Sandra Pázmán Tordová.