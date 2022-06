Adela Vinczeová (40) patrí medzi naše najlepšie moderátorky. Vie vždy pohotovo reagovať, je vtipná, spontánna, no jednoducho jednotka. V televízii aj v spoločnosti sa oblieka vždy podľa najnovších trendov a aj jej vizáž prešla za tie roky obrovskou zmenou. Najnovšie ukázala, aký "trik" na divákov praktizuje.

Na obrazovkách je Adela Vinczeová vždy upravená, no v súkromí si potrpí na prirodzenosť. No moderátorka nemá problém ukázať sa na verejnosti aj bez štipky mejkapu. A robí to pomerne často. Adela komunikuje s fanúšikmi na sociálnej sieti cez profil jej relácie Trochu inak. Každý deň pridáva rôzne fotky, vtipné videá a verejnosť informuje, čo chystá. Najnovšie sa tam rozhodla odhaliť zákulisie jej hviezdnej televíznej vizáže.

Je všeobecne známe, že mnohé ženy si dopomáhajú inými prostriedkami k dokonalosti, ako estetické úpravy, výrazný mejkap či nadpojené vlasy. No a možno ste si mysleli, že Adela tohto zástancom nie je, no opak je pravdou. Stylisti a vizážisti ju na kamery niekedy vystroja nie úplne prirodzenú. Ak ste si mysleli, že Vinczeová má svoje také dlhé a husté vlasy, ste na omyle. Blondínka všetkým ukázala, kde je pravda. Natočila video, kde si v maskérni po nakrúcaní Milujem Slovensko dáva z hlavy dole tzv. klipy - umelé vlasy.

Anketa Máte radi Adelu Vinczeovú? Áno, veľmi! 10% Dá sa... 10% Nie, nemusím ju 20% Už vyskakuje z každej "konzervy" 60% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný