Adela priznala, že po očkovaní to nebola prechádzka ružovým sadom. „Mám sa už o niečo lepšie, mala som v noci triašku a teplotu a bolí ma veľmi ruka, ale urobila som to pre kolektív. A aby som už nikdy nikoho nenakazila. Nie pre seba, to nie," napísala Vinczeová. Našťastie, rýchlo sa jej polepšilo a jej manžel Viktor zverejnil fotku, ako si jeho milovaná manželka už vychutnáva nealkoholické pivko. No a neskôr jej bolo už tak dobre, že na gauči stvárala rôzne ,,akrobatické kúsky”. ,,Nežiaduce účinky, druhý deň,” podotkol vtipne Viktor.

Adela Vinczeová priznala, aké mala vedľajšie účinky po vakcíne. Zdroj: Instagram V. V.

