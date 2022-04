Napriek tomu, že 6. kolo tanečnej šou bol sambový večer a všetky tanečnice tomu mali prispôsobené sexi tanečné kostýmy, pri porotkyni Adele stylisti šliapli poriadne vedľa. Vinczeová je známa tým, že si nedáva servítku pred ústa a inak tomu nebolo ani teraz.

Tretie finálové kolo Let´s Dance. Na snímke Adela Vinczeová. Zdroj: tv markíza

Počas večera si neodpustila komentár na svoje šaty, v ktorých podľa jej slov vyzerala ako hovorkyňa. Stylistka Michaela Ľuptáková, od ktorej mala šaty, asi po tejto poznámke príliš nadšená nebola. „Mňa tu obliekli ako hovorkyňu Angely Merkel, so sambou dnes nemám nič spoločné," zahlásila Adela, ktorá si potom zvyšok večera strkala do šiat farebné pierka, aby tak aspoň trochu zapadla do konceptu karnevalového kola.

