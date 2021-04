Adela Vinczeová (40), ktorá v decembri prekonala koronavírus, spadá do skupiny štyridsiatnikov, ktorí sa už týždeň môžu prihlásiť na očkovanie AstrouZenecou. A to využila aj moderátorka. Odpoveď jej došla pomerne rýchlo s tým, že môže prísť na očkovanie do Prešova.

A keďže manželia Vinczeovci sa momentálne opäť nachádzajú na svojej chate na Liptove, neváhali a vybrali sa do Prešova, kde Adela dostala možnosť zaočkovať sa. Termín na vakcínu však mala iba ona. Viktor, čakajúc na dátum očkovania, dúfal, že sa mu možno v ten večer ujde "zvyšná dávka".

Viktor a Adela na Liptove. Zdroj: instaram/Viktor Vincze

"Astra je tam. Sme na chate na Liptove, prišiel termín do Prešova, neváhala. Neváhajte ani vy. Ja stále čakám," zveril sa v pondelok Vincze na svojom Instagrame, kde zverejnil aj foto z "miesta činu". Snímka zachytáva Viktorovu manželku Adelu, ako jej zdravotníčka pichá vakcínu do ľavého ramena. No a možno si niektorí všimli na Vinczeho Instagrame, že tam mal cez víkend výzvu, že hľadá seniora po 70-ke, ktoréhol by mohol sprevádzať na očkovaní.

Ministerstvo zdravotníctva totiž uverejnilo oznam, že ten, kto bude sprevádzať seniora nad 70 rokov na očkovaní proti Covidu, dostane vakcínu tiež. No a Viktor to chcel využiť s tým, že si urobil srandu, že Adela je jeho stará mama. "Tomu, že je to moja babka, ktorú len sprevádzam, neuverili," dodal markizák, ktorý tak stále čaká na pridelenie termínu na vakcínu proti Covidu. Adela 24 hodín po injekcii priznala, aké mala vedľajšie účinky. "Mám sa už o niečo lepšie, mala som v noci triašku a teplotu a bolí ma veľmi ruka, ale urobila som to pre kolektív. A aby som už nikdy nikoho nenakazila. Nie pre seba, to nie," dodala Vinczeová.