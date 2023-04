Adela Vinczeová prijala pozvanie do relácie Na gauči, kde priznala, že verí na osud a na to, že život je taký, aký má byť. Tvrdí, že ak sa niečo má stať, tak to tak aj bude, a ona to nijako neovplyvní. Keď sa jej však moderátorka pýtala na manželovu voľnočasovú aktivitu, akou je pilotovanie lietadla, Adela odpoveďou poriadne prekvapila. „Viktor má silný vnútorný sen a ja to nechávam voľne plynúť. Je to také až chlapčenské volanie od detstva. Kto som ja, aby som sa k tomu čo vyjadrovala? On je veľmi zodpovedný, nikdy nemachroval, nikdy nešiel za hranicu pravidiel. Je vhodný typ na pilota,” povedala a dodala: „Ak by však mal havarovať a zabiť sa, tak to už je niekde napísané a človek to neovplyvní. Ja s mojím strachom s tým nič neurobím.”

Viktor Vincze a Adela počas Let´s Dance. Zdroj: Instagram Viktor Vincze

Prečítajte si tiež: