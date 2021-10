Adela ešte stále vie, čím prekvapiť. Aj keď sa môže zdať, že má preplnený pracovný kalendár, nie je to tak. Blondínka si v ňom našla voľné kolónky a v závere októbra povedie novú spomienkovú reláciu RTVS Boli sme pri tom. „Tým, že mám k týmto veciam vzťah, tak ideovo a obsahovo som to vnútorne prijala hneď. Potom ma zaujímalo, koľko to bude mať častí, koľko energie, času a práce si to bude vyžadovať. Pri každej relácii sa na to totiž nabaľuje aj veľa prípravy, veľa obsahu a ja v súčasnosti nemám toho úplne málo,“ povedala Vinczeová.

Moderátorka šou Adela Vinczeová. Zdroj: RTVS

Zdá sa, že históriu televízie má ako-tak v malíčku. Moderátorka relácie Boli sme pri tom je veľkou a vernou fanúšičkou vysielania televíznej retro stanice Trojka, ktorá je plná relácií, inscenácií či filmov z čias minulých. „Milujem návraty do gastronómie deväťdesiatych rokov, keď tofu bol zázrak a všetko sa varilo s vegetou, worchestrom a s raciolom. Medzi moje najobľúbenejšie programy patrí Varím, varíš, varíme alebo Recept na každý deň,“ prekvapuje Adela, pre ktorú bude nová relácia, podľa jej vlastných slov, výzvou. Báť sa však vôbec nemusí, nová relácia totiž „podedí“ tvorivý tím z obľúbenej relácie Zlaté časy, ktorá na obrazovkách končí. S bádaním v archívoch má tento tím bohaté skúsenosti, a tak na to Adela nebude vonkoncom sama. „Som veľmi vďačná za tím, ktorý tu je a myslím si, že Tomáš Hudák (scenárista relácie) mi nachystal naozaj veľmi pekné podklady na to, aby som nebola úplne dezorientovaná,“ teší sa.

Relácia Boli sme pri tom. Kamila Magálová a Milan Kňažko. Zdroj: RTVS

Spolu so zaujímavými hosťami a pomocou dokrútok sa v relácii diváci prenesú do histórie a života 65-ročnej dámy – Slovenskej televízie. Na čo sa môžete už od 28. októbra na Jednotke tešiť? „Na to, čo zažívam aj ja, keď sledujem Trojku,“ hovorí Adela. „Na príjemnú nostalgiu, na informácie, ktoré veríme, že budú nové, že budú veľmi osobné – aj vzhľadom na hostí, ktorí tam prídu. Tešiť sa môžu aj na porovnanie so súčasnosťou i uvedomenie si, ako sa časy posúvajú. Podľa mňa to bude pekné, príjemné a bude sa na reláciu Boli sme pri tom pozerať s takým poloúsmevom,“ dodala.

