Adela patrí k tým známym tváram, ktoré nemajú problém otvorene hovoriť o svojom súkromí a vyjadrovať sa aj k citlivým témam. Nie je žiadnym tajomstvom, že s manželom Viktorom sa už roky pokúšajú o dieťa, no zatiaľ im dopriate nebolo. Obaja dokonca priznali, že zvažujú adopciu. Veľa ľudí si neustále myslí, že blondínka vo svojom vnútri pre neschopnosť otehotnieť trpí a odkazujú jej, že sa za ňu modlia. Ona na to však nazerá úplne inou optikou.

Manželia Adela a Viktor Vinczeovci s ich milovanou fenkou Mini. Zdroj: Instagram/Viktor Vincze

„Keď sa rozprávame o modlitbe. Veriaci vravia, že sa za mňa budú modliť. Za to, aby sme mali deti a podobne. Ja sa však pýtam, načo sa za to treba modliť? Boh vie predsa najlepšie, čo so mnou, to akoby som mu nedôverovala. Boh najlepšie vie, čo robí, a teda mu do toho ja nič nemusím hovoriť a o niečo v modlitbe prosiť,” povedala v rozhovore pre portál postoj.sk.

Jozef Banáš s dcérou Adelou. Zdroj: Miro Miklas

