Adela Vinczeová (40) je za každú zábavu. A keď treba, pokojne nasadne do traktora a prevezie sa po družstve. Veď sa nebude v ňom premávať iba Peter Pellegrini.

Adela si však jazdu v traktore nevyskúšala len tak. Týždenník TREND, ktorý patrí do portfólia vydavateľstva News and media Holding, pred pár dňami odovzdávali výročné ceny za mimoriadne podnikateľské úspechy v kategóriách Firma roka, Banka roka, Poisťovňa roka, Manažér roka, Investor roka a v kategórií Daňovník roka.

Poľnohospodárska rutina Petra Pellegriniho. S traktorom na jar zaseje, pred zimou poorie. Zdroj: Facebook

Napriek tomu, že sa slávnostný galavečer pre pandémiu nekonal tak ako po minulé roky, ocenení svoje ceny dostali. A zhostila sa toho práve Adela Vinczeová. Počas vyhlasovania jednej z cien neváhala, vyškriabala sa do traktora a sama si vyskúšala, aké to je šoférovať taký veľký stroj. „Bála som sa, prekvapilo ma, koľko je vnútri rôznych zariadení. Vyžaduje si to zorientovaného človeka a toho som v podobe pána Bena mala našťastie vedľa seba. Išli sme len kúsok,“prezradila Adela.