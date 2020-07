Moderátorka Adela Vinczeová ešte pred 4 rokmi poriadne zainvestovala. Kúpila si veľký pozemok v obci Priepasné v okrese Myjava. Kto by si však myslel, že za ten čas si tam s manželom Viktorom vybudovali oázu pokoja, je na veľkom omyle.

K pozemku, ktorý Adela kúpila neďaleko Myjavy v roku 2016, patrí aj rozľahlá záhrada s množstvom ovocných stromov a hospodárska budova. Ako vtedy moderátorka priznala, touto investíciou sa vrátila do svojho detstva, keďže pozemok sa nachádza neďaleko miesta, kde žila jej babka.

Počas návštevy dedinky Priepasné je však hneď jasné, prečo si túto lokalitu Adela zamilovala. Tiché malebné prostredie, nádherná príroda a z Bratislavy sa tam človek dostane za 1,5 hodiny.

Manželia Vinczeovci Zdroj: Emil Vaško

Pri hospodárskej budove, ktorú má zrejme Vinczeová v pláne prerobiť na víkendovú chatu, sa rozprestriera veľký pozemok s rozlohou vyše dvetisíc štvorcových metrov. A hoci pozemok s budovou si Adela kúpila už pred štyrmi rokmi, za ten čas ho nijako nezveľadila. Na aktuálnych fotkách vidno, že okolie je zarastené, všade je veľa dreva, vysokej trávy, buriny a kríkov. Samotná stavba iba chátra a od rekreačnej chalúpky má na míle ďaleko. Strecha sa rozpadá, sú v nej diery a budova je plná dreva a rôzneho stavebného materiálu. Ako sa o pozemok stará moderátorka, sme zistili u jej suseda.

„Naposledy mi písala, že nepríde, lebo že má veľa práce. Ten pozemok má veľký. Viem, že si minulý rok robila projekty. Tento rok mala začať s prácami. Sused mi pred tromi týždňami hovoril, že jej vydali povolenie na príjazd. Doteraz ho nemala, tak tu nemohla nič robiť. Sem-tam sem zájdu. Naposledy, keď tu bola, tak kosila,“ prezradil nám sused, ktorý má nádherný domček hneď oproti Adele. No keďže všade okolo je vysoká tráva, je jasné, že tam bola asi už dosť dávno. Kedy sa teda plánuje vrhnúť do prerábky? „Nejako sa tým aktuálne nezaoberám. Nemám na to čas,“ napísala nám Adela Vinczeová.