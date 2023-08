Je to už dlhých 15 rokov, odkedy sa cesty moderátorky Adely Vinczeovej a speváka Tomáša Bezdedu rozišli. Obaja sú dnes šťastní v manželstvom zväzku, no doteraz ostali kamarátmi.

Adela prijala pozvanie do podcastovej relácie BreakTheRules, kde si zaspomínala na začiatky svojej kariéry. Prvý veľký televízny projekt, ktorého bola súčasťou, bola spevácka súťaž SuperStar v roku 2005. Okrem mimoriadne vzácnych profesionálnych skúseností si však Adela zo súťaže odniesla aj niečo iné – nového frajera! So spevákom Tomášom Bezdedom tvorila pár 3 roky.

Adela a "muži jej srdca". Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdWDeLfKqbW/

„Sajfa sedel pri mne, keď prebehla iskra medzi mnou a Tomášom. Bol z toho rozhodený. Tomáš je a aj bol taký čistý, férový, milý chalan. Očarilo ma to a rozumeli sme si. V celom tom čare SuperStar sa všetky emócie zintenzívneli a len to tak nejako prišlo,” zaspomínala si Adela a dodala: „Dostávala som však neskutočné hejty. Ľudia proti mne spisovali petície, aby som sa s ním rozišla. Mysleli si, že ak nebude so mnou, bude s nimi.”

