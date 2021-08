Adela Vinczeová (41) na uplynulý víkend zrejme tak skoro nezabudne. Predtým, ako nastúpila do taxíka, určite jej ani vo sne nenapadlo, aký bizarný zážitok si z jazdy odnesie.

Pandemické časy nám priniesli každodenné nosenie rúšok a mnohí ľudia sa pod nimi navzájom nespoznávajú. A to bol prípad aj Adely. „Masky majú niečo do seba. Aj tie pandemické. Nie je asi bizarnejší zážitok, ako keď seba samu ohovárate s taxikárom. Samozrejme, on začal. Tu niekde býva aj tá Banášová,” začala svoju bizarnú príhodu s taxikárom Vinczeová.

Moderátorka Adela Vinczeová sa najnovšie prezentuje na sociálnej sieti Zdroj: instagram/@trochu_inak_s_adelou

„Tak som sa dozvedela, že ona nemôže mať deti, že je príliš chudá, a že keď má toľko peňazí, prečo si nedá urobiť ten nos. Jednoznačne som s ním súhlasila,” píše Adela na svojom profile na Instagrame. „Potom sa ma pýtal, čo robím ja. Celkom sadisticky som si vychutnávala postupné skladanie mozaiky v jeho hlave. Až kým mu doplo. Pán možno doteraz rieši, že som mu nedala prepitné. Dôvodom však bolo to, že nemal masku. Zdalo sa mi to trochu hygienicky neprofi,” dodala Adela.

