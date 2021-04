Páriky zo šou Svadba na prvý pohľad sa stretli na krásnej chate v Kolároviciach. Chýbali tam však Vierka a Michal, ktorí natáčanie ukončili predčasne, pretože si absolútne nesadli. Keď sa zábava a popíjanie presunulo do vírivky, Veronika a Adam ostali pri stole sami. A vtedy si blondínka vypočula veci, ktoré by zložili každú ženu.

Veronika sa stále tvárila otrávene, čo Adamovi už nesmierne prekážalo. Zdroj: tv markíza

,,Si pekná, ale to, čo vyžaruješ voči mne... ja ťa nedokážem obdivovať. Nedokážem obdivovať, čo robíš. A nedokážem sa pohnúť ďalej. Ty sedíš na gauči, pustíš si telku a zapneš telenovely. Mne sa to neskutočne hnusí! Ja keď vidím, že si žena sadne na gauč a pustí si telenovelu, mne sa to hnusí! Ja sa na to nemôžem pozerať. Prirodzene necítim voči tebe obdiv,” šplechol jej do tváre. Veronika ostala ako obarená. ,,On musí byť veľmi nešťastný a nespokojný sám so sebou, ak toto dokáže vysloviť na ženu,” povedala so slzami v očiach.