Adam Pavlovčin si vylosoval anglickú spevácku hviezdu Harryho Stylesa a jeho nádhernú baladu Falling. Veľmi sa tešil, že mohol mať na sebe čipkovaný „záclonový” priesvitný outfit s rukavičkami rovnakého materiálu, aký mal na koncerte aj samotný Harry. Z Adamovho vystúpenia mala porota a aj diváci pri obrazovkách zimomriavky. Zaspieval to bez jedinej chybičky. „Hudba, texty, vizáž, celková osobnosť Harryho Stylesa sú pre mňa zakaždým pohladením duše. Neexistuje asi nikto, koho tvorbu by som počúvala viac ako tú jeho. A teraz v spojení s Adamom... Normálne ,levitujem'. Neskutočne som sa na toto vystúpenie tešila. Rešpekt, Adam!” napísala diváčka Stanka.

Adam Pavlovčin ako Harry Styles. Premena na jednotku, výkon tiež, len škoda, že sa nesnaží napodobniť aj hlas. Zdroj: tv markíza

A hoci to zaspieval bez jedinej chybičky, niektorým fanúšikom šou predsa len niečo prekážalo. „Dobrý výkon, ale zasa spieval ako Adam, ani náznak Harryho,” napísala Martina. „Akože áno, spievať vie, proti tomu nič nemám, ale je to stále to isté, proste jeho hlas, nijako ho nemení. Ale toto nie je SuperStar, tu nemá spievať ako Adam Pavlovčin, ale snažiť sa osobe, ktorú napodobňuje, priblížiť aj hlasom,” vytkli mu ľudia. „Aj Liv Bielovič spievala falzetom a rovnako aj Karol Tóth, keď sa premenil na Miku. Všetci sa snažila meniť aj hlasy, jedine Adam spieva ako Adam,” kopili sa komentáre. Aký máte názor vy?

