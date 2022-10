Moderátor teda hodenú rukavicu prijal so slovami: „Nebudem sa tváriť, že necítim tlak.“ Zodpovednosť má veľkú, pretože v nedeľu pôjde do tuhého – o postup zo semifinále do veľkého finále! Potom sa však Martin obul do skúšania skladby Branči Kováč od rapera Vec a nebol v tom sám. Výdatne mu pomáhali pôvodní interpreti – Marián Čekovský a Saša Okálová, v moderovaní ho zastúpil Attila Végh. Martin priznal, že tomuto číslu venoval veľa času a dúfa, že Adamovi postup do finále nezahatal. Ako to dopadlo, si môžete pozrieť už teraz na Voyo a v nedeľu o 20.30 na Markíze.