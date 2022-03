Adam je mladý 20-ročný chalan, ktorý sa prezlieka do ženských šiat a hovorí si Slaytiiina. Má dokonca aj vlastné piesne. V šou Bez servítky sa predstavil ako prvý a ostatným súťažiacim naservíroval špagety s kečupom, ktoré cedil cez silonky. V každej časti predviedol extravagantný imidž. Raz mal dlhú červenú parochňu, potom mal na hlave ružové chlpaté ušká a vo štvrtok prišiel ako modrý Avatar. Diváci boli z neho od začiatku v šoku a nešetrili negatívnymi komentármi. Mnohí museli vypnúť televízor, aby to náhodou nevideli malé deti. Postupne si však na jeho prejav a alterego zvykli a oveľa viac sú pohoršení z Miroslavy Fabušovej, ktorá si narobila hanbu pred celým Slovenskom. Mnohí si dokonca myslia, že na natáčania chodí pod parou.

Adam prišiel prezlečený za Avatara. Zdroj: tv joj

Napriek všetkému si Adam na svoju osobu prečítal hanebné komentáre, ktoré by zvládol iba málokto. Ako však viackrát povedal, za tie roky je na obrovskú vlnu hejtu už zvyknutý. Keď si teraz čítal všetky tie nadávky od divákov Bez servítky, rozhodol sa reagovať. ,,Nie že by mi tie hejty nejako vadili, aj zlá reklama je reklama. Ale to naozaj najhoršie, čo sa teraz deje vo svete je, že si týpek dá mejkap a parochňu? Okii ľudia," odkázal všetkým Adam. ,,Ste úplne normálny. Prepáčte, to, čo robíte, je vaša vec, každý niečo robí, ale pani Fabušová nie je normálna určite," napísala mu diváčka Jana. ,,Adam, ty si vo štvrtok ukazal, že máš krásne srdce, a to je najviac. Rob to, čo ťa baví, ži si svoj život, ale hlavne uchovaj si svoje dobro," pridala sa Andrea. ,,Viete čo, tento chlapec je ešte normálny, určite normálnejší ako Fabušová. Táto teta by mala prestať niečo užívať, afektovať a umyť si vlasy, keď ide do telky," pohoršovala sa opäť diváčka Jana.

