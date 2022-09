Adama Bardyho začali diváci registrovať v momente, ako sa objavil v seriáli Pán profesor. Už vtedy bol však úspešný model a člen čestnej stráže prezidentky. Jeho kariéra raketovo vystrelila v momente, keď ho obsadili do Druhej šance a šou Let´s Dance. Pre čoraz viac úloh v televízii musel od júla prezidentkine rady opustiť. O to väčším prekvapením je, že v Druhej šanci končí!

Adam je úspešný model, ktorý sa pýši titulom Najkrajší Slovák roku 2014. Život sa mu však zmenil v momente, ako ho Markíza obsadila do seriálu Pán profesor. Síce sa predtým herectvu vôbec nevenoval, mimoriadne sa v tom našiel a televízia jeho talent využila aj ďalej. Obsadila ho do seriálu Druhá šanca a zahviezdil aj v šou Let´s Dance. Dokonca sa prebojoval až do finále. S manželkou, modelkou Bibianou Bardy, sa v októbri 2021 stali rodičmi syna Alana (9 mes.). Niet divu, že popri všetkých týchto povinnostiach prácu u prezidentky prestal stíhať a k 1. júlu u nej definitívne skončil.

Adam Bardy v seriáli Druhá šanca. Zdroj: tv markíza

O to prekvapivejšie je, že hneď na začiatku druhej série jeho postava končí aj v seriáli Druhá šanca. „Náš seriál vzniká podľa pôvodnej talianskej predlohy, kde postava Lorenza Lazzariniho (v slovenskej adaptácii Šimon Bartoš) zomiera,“ napísala nám Markíza dôvod, prečo Bardy, hoci si ho diváci mimoriadne obľúbili, končí. Hlavným dôvodom konca tejto postavy je však ten, že taliansky herec Gianmarco Saurino sa rozhodol zo seriálu odísť. Kto si však myslí, že Bardy sa poriadne prerátal a od prezidentky odišiel zbytočne, je na veľkom omyle. Podľa našich informácií Markíza chystá nový denný seriál, ktorého hlavnou postavou bude práve Adam Bardy. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.

