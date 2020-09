Michala Hudáka si diváci obľúbili v relácii Inkognito, kde v každej časti prezentuje aj rôzne vtipy či zábavné príhody. Fanúšikovia a verní diváci m poslali najviac hlasov, a tak sa moderátor a zabávač aj tento rok tešil z dvoch sošiek OTO. Na pódiu si však počas ďakovnej reči rypol do Sajfu. A nie iba do neho. „Sajfa, tebe chcem pogratulovať ku krásnemu 4. miestu v ankete najotravnejša mediálna osobnosť, máš na viac. Verím, že na budúci rok vyfúkneš prvenstvo Viktorovi Vinczemu,“ kopol si do oboch menovaných ocenený Hudák.

Príchody OTO 2020. Na snímke moderátor Michal Hudák s partnerkou. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

