Vedela, že na tom nie je dobre, ale ticho dúfala, že sa stane zázrak. Čunderlíková, ktorá aj v dôchodkovom veku stále pracuje, pretože si nevie predstaviť odchod do penzie, oslavovala svoje narodeniny najprv s kolegami a následne s rodinou. A ako viacerým priznala, mala jediné želanie. „Ja by som Pepu ešte rada videla, ale asi to s ním nie je dobré. Chcela by som mu dodať trocha energie,“ zverila sa na začiatku mája herečka. „Áno, je to môj sen, stretnúť sa a možno ani nič nehovoriť… Iba sa vidieť a vedieť o sebe,“ potvrdila a pre český denník Aha!

Keď jej milovaný Arnošt Blažej uplynulý pondelok zomrel, ťažko zastavovala plač. Fakt, že už sa nikdy neuvidia, ju doslova zdrvil. Až po úmrtí Abrháma však vyšla na svetlo sveta informácia, ktorú doteraz vedel iba málokto. Sestričku Inu totiž mala v Nemocnici na kraji města pôvodne hrať jeho manželka Libuše Šafránková (†68), ale keďže v tej dobe manželia počali syna Josefa (45), musela Popelka úlohu odmietnuť a režisér Jaroslav Dudek (†68) ju následne ponúkol Čunderlíkovej.

Paradoxom je, že vždy okúzľujúci a prelietavý doktor Blažej sa v deji zblížil s plachou sestričkou Inou, ktorú stvárnila krásna Andrea Čunderlíková. Z romániku sa vykľula láska ako hrom, z ktorej vzišlo dokonca spoločné dieťa, syn Arnošt. V seriáli sa však Blažej zachoval ako muž, svojej žene priznal, ako sa veci majú a začal nový život po boku Iny. Takmer totožná story ako s Libuškou… Len s tým rozdielom, že Nadi Urbánkovej musela až kaderníčka povedať, že Josef dva roky udržuje vzťah s ňou a aj s Libuškou.

