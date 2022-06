Josef Abrhám zomrel v nemocnici v Mělníku ešte v pondelok 16. mája. Podľahol zápalu pľúc, s ktorým bojoval niekoľko dní. Detaily poslednej rozlúčky neboli dlho známe. Rodina parte zverejnila len štyri dni pred pohrebom. Abrhám bol nielen skvelý herec, ale aj skvelý klavirista a milovník džezu. Preto aj pozostalí na parte v tomto duchu pozmenili slovo Božie z Biblie. Namiesto typického „Chléb náš vezdejší, dej nám dnes” bolo cez fotku usmiateho Abrháma napísané „Chléb náš vedlejší, dejž nám jazz”.

Pohreb sa konal včera v Kostole svätej Anežky Českej na pražskom Spořilove. Presne tam, kde sa verejnosť pred rokom lúčila s milovanou Popoluškou.

Už od 11.30 h sa začal priestor pred kostolom zapĺňať fanúšikmi. Rozlúčka bola verejná, na rozdiel od tej s Libuškou Šafránkovou. Verejná bola dokonca aj omša. Pod schody kostola dala rodina pristaviť legendárne autíčko Velorex, ktoré ostane navždy spojené s Josefom Abrhámom. Ako filmový Dalibor Vrána na ňom jazdil v kultovej komédii Vrchní, prchni! Pred kostol doviezli aj ďalšie kultové auto - Hondu Civic zo seriálu Nemocnica na okraji mesta, na ktorom jazdil Abrhám ako primár Arnošt Blažej.

Kostol zaplnili české umelecké hviezdy. Prišli herci Jiří Bartoška, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Ladislav Frej, Jan Hrušínský, Zdeněk Sveřák, režisér Jan Hřebejk, huslista Pavel Šporcl. Prekvapením bol príchod humoristu Milana Markoviča.

Pred kostolom sa objavilo aj kultové auto z Nemocnice na okraji mesta, v ktorom jazdil Josef Abrhám. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Na pohrebe nechýbali ani dôležité ženy, ktoré zohrali veľkú úlohu v Abrhámovom živote. Zbohom mu prišla dať seriálová milenka a potom i manželka z Nemocnice na okraji mesta herečka Andrea Čunderlíková. Smútočnú reč mala herečka Iva Janžurová, ktorá s ním natáčala okrem iného aj spomínanú Nemocnicu. Rozlúčka s obľúbeným kolegom ju tak rozrušila, že pri rečníckom pultíku pomiešala papiere, ktoré si zabudla očíslovať. Snažila sa preto hovoriť spamäti. Kamaráta a kolegu bola vyprevadiť na poslednú cestu aj herečka Eliška Balzerová, ďalšia hviezda seriálu Nemocnica.

S Abrhámom sa prišla rozlúčiť aj Iva Janžurová. Zdroj: Profimedia

Menší trapas zažila Dagmar Havlová, ktorá prifrčala autom až 23 minút po začiatku omše. Keďže sa chcela vyhnúť kamerám a fotoaparátom, chcela vojsť inkognito zadným vchodom, no spôsobila ešte viac rozruchu. Keď sa totiž z auta ponáhľala do kostola, otvoril sa kufor auta a ona sa musela vrátiť. A túto situáciu sa nedalo prehliadnuť. Menší „škandál" urobila Dáda Patrasová, ktorá nedávno spôsobila autonehodu a odmietla fúkať. Keď ju novinári slušne oslovili, naštvane v kostole kričala: „Nie, nechajte ma! Nechcem!” Už veru nepripomínala Abrhámovu múzu z Vrchní, prchni! Na pohrebe chýbala žena, s ktorou Abrhám žil osem rokov, speváčka Naďa Urbánková. Počas ich vzťahu si začal s Libuškou a s obomi ženami to ťahal až dva roky. Keď všetko prasklo, Urbánková sa zrútila. Minulý rok, krátko po smrti Libušky, však priznala, že dvojici všetko odpustila a že si boli súdení.

Smútočný obrad začal kňaz odľahčene, známou hláškou z filmu Vrchní, prchni! - „Světla svítí, klaksóny troubí." Vzápätí kostolom zaznela trúbka Laca Decziho. Známy muzikant bol hercovým obľúbencom.

V prvom rade sedela hercova najbližšia rodina. So synom Josefom a s jeho manželkou Ludmilou prišli aj jeho štyri deti, teda vnučka a vnuci legendárneho hereckého páru. A prekvapením bolo, že manželka Josefa Abrháma ml. Ludmila je opäť tehotná. Ako už dopredu avizovala, neprišla Abrhámova sestra Božena, ktorá je po operácii kolena a ledva sa posadí na posteľ. Všetko preto sledovala iba v televízii. Veľkým prekvapením pre fanúšikov hereckého páru je miesto posledného odpočinku Josefa Abrháma. Nebude pochovaný s milovanou Libuškou, ich hroby bude deliť 80 kilometrov. Kým ona odpočíva v rodných Šlapaniciach, jeho pochovajú do rodinného hrobu v Kunoviciach. Bolo to posledné prianie samotného Abrháma. „Rozhodli sa veľmi dobre. Každý chcel byť so svojimi rodičmi, ale zároveň chceli byť spolu. A to je neuskutočniteľné!“ povedala českému denníku Blesk hercova sestra Boca.



