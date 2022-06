Ako sme písali nedávno, Kráľovičová si konečne užíva dôchodok v kruhu najbližších. Ak by ste čakali veľkú oslavu jej 95-ky, ste vedľa. „Marína roky tvrdila, že žena nemá nikdy viac ako 29. Preto aj ja som už od škôlky tento jej vek na časté otázky udávala. Narodeniny neslávila, vždy bola pozvánka iba na meninovú septembrovú Máriu. To platilo až do jej 80-ky. Vtedy sa oslavovalo vo veľkom štýle. Hra napísaná pre ňu, galavečer k 80-ke v historickej budove SND a 90-ka v novej budove. Brala to televízia, veľké rauty a všetko, čo k tomu patrí,” prezradila nám jej dcéra Jana Kocianová.

Marína Kráľovičová a herec Juraj Kukura. Zdroj: facebook/Apache Gaspe Belluga

„Keď sa presne po 74 rokoch rozlúčila so SND a stala sa prvou emeritnou herečkou tohto divadla, rozhodla sa žiť život Kráľovičovej, nie život herečky so všetkým, čo k tomu patrí, odovzdala štafetový kolík. Podobne ako pre Alana Delona, ani pre ňu dnešný svet nie je jej šálka kávy, s jeho nastavením hodnôt, ani tých umeleckých,” dodala dcéra.

