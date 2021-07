Speváčka a herečka Maja Velšicová (85) prežíva náročné obdobie. Keďže chce pomôcť deťom, rozhodla sa predať svoj veľký dom v Bratislave a presťahovať sa do menšieho. No nezabúda ani na fanúšikov. Tých nedávno potešila a prekvapila odvážnym outfitom.

Odísť z milovaného domu je pre speváčku ťažké. Prežila v ňom celý život. No každý, kto ju pozná, vie, že to robí pre svoje deti. Je rozhodnutá presťahovať sa do menšieho a nevylúčila ani to, že by sa presťahovala aj do iného mesta. Okrem aktuálnych starostí okolo bývania pani Maja nezabúda na fanúšikov.

Maja Velšicová so synom. Zdroj: archív

Pred pár dňami si vyrazila na spoločenskú akciu. Koncert, kde vystupovalo viacero interpretov, sa konal pod holým nebom. Speváčka všetkých šokovala vyzývavým outfitom. U pani Velšicovej sme zvyknutí, že vždy je elegantne nahodená a okrem účesu si dá záležať aj na doplnkoch. Tentoraz však zaujala najmä výberom vrchnej časti oblečenia. Biela blúzka jej síce pristala, no vyzerá to tak, že speváčka si neuvedomila, že jej bude poriadne presvitať. A tak sa aj stalo. A keďže Majka sa s fanúšikmi rada fotí, jej bielu čipkovanú podprsenku videl každý. Fotka sa totižto objavili aj na Facebooku. Jej to však na dobrej nálade neubralo. Na akcii sa objavili aj spevák Peter Stašák či Otto Weiter s priateľkou Petrou Maxin.

