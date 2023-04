O veľkolepé otvorenie šou sa tentoraz postarali Vratko s Aničkou, ktorí svojím quickstepom postavili na nohy takmer celú Inchebu. Pri contemporary tanci sa to podarilo aj Gabike a Matyášovi. Práve ich tanečné číslo však bolo ohrozené, keďže Matyáš sa pri pri ňom na generálke nepríjemne zranil a zostal ležať na zemi. Kameraman totiž nešťastne do neho vrazil a zhodil ho na zem. Matyáša sa okamžite chopili zdravotníci a následne musel ísť do nemocncie. Napokon tanec, na ktorý sa pár tešil, dopadol na výbornú a Gabika zažiarila.

Manželia Gáboríkovci predviedli ich contemporary číslo priamo z postele a Marián sa všetkým ukázal v boxerkách. Pri čísle Janky Kovalčíkovej sa postavila celá porota, dokonca i nekompromisný Jano Ďurovčík. "Dnes na mňa dýchol tanec, ďakujem," priznal úprimne. Vilda s Jankou si tak vyslúžili plný počet bodov a vyšplhali sa na prvú priečku bodovacej tabuľky.

8. kolo Let´s Dance: Manželia Gáboríkovci predviedli ako druhý tanec paso doble. Zdroj: TV Markíza

Z kola na kolo môžu diváci sledovať čoraz kvalitnejšie tanečné vystúpenia a priestor na chyby je preto minimálny. Pri vypätom rozhodovaní sa v ohrození ocitli Richard Autner s Dominikou Roškovou a Gabika Marcinková s Matyášom Adamcom. Náročné 8. kolo sa nakoniec stalo osudným pre Richarda Autnera.

"Dovoľte, aby som sa v prvom rade poďakoval televízii Markíza, za to, že dala človeku, ako som ja možnosť zatancovať si a naučiť sa novým skúsenostiam. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať všetkým televíznym divákom, ktorí si našli čas a trochu zo svojho imania a poslali nám svoje sms hlasy, ktoré nás dostali až do ôsmeho kola. Veľmi, veľmi by som sa chcel poďakovať Dominike Roškovej, jednému z najväčších profesionálov vo svojom odbore, s ktorým som sa mohol stretnúť a čerpať od teba skúsenosti a myslím si, že s Dominikou si odnášame jedno veľké víťazstvo, a to je práve naše dobré kamarátstvo, za ktoré ti veľmi pekne ďakujem," rozlúčil sa Richard.



"Chcem sa poďakovať aj porote za všetky vaše komentáre, ktoré nás posúvali dopredu a ďakujeme, že sme si to mohli spolu s vami užiť. A ešte, ak dovolíte, pamätám si, pán Ďurovčík raz povedal v rozhovore jednu peknú vetu: Nie je to Dunajský pohár, je to šou a my sme sa s Dominikou snažili robiť všetko preto, aby to šou bola a myslím, že sa nám to aj trochu podarilo, takže ďakujeme," dodal.

Po záverečnom verdikte diváckeho hlasovania mali slzy na krajíčku aj Janka Kovalčíková a porotca Ján Koleník.