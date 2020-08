Studenková v máji oslávila už 66 rokov, no tento vek by jej hádal asi iba málokto. V júli počas nakrúcania relácie RTVS sa Zdenka predviedla v trendy šatách, spod ktorých jej vykúkala podprsenka, a rovnako aj jej hviezdna vizáž odrovnala asi každého. Prešiel presne mesiac a herečka sa objavila na spoločenskej akcii v Prahe, kde zatienila všetky české hviezdy. Blondínka totiž opäť stavila na dráždivý outfit, kde opäť hral hlavnú úlohu výstrih a vytŕčajúca čipkovaná podprsenka.

Návrhár Osmany Laffita a Zdena Studenková na nedávnej akcii v Prahe. Zdroj: Profimedia

Studenková sa ukázala v štýlovom bielom nohavicovom kostýme, no ako prvé prítomným hosťom padol zrak na jej vyzývavý dekolt. Mnohé iné ženy by sa možno takto nepredvádzali, no keďže herečka sa pýši skvelou formou, môže si to stále dovoliť. Čím je staršia, tým je odvážnejšia. Ak jej to náhodou poradil nejaký stylista, treba uznať, že poradil veľmi dobre.