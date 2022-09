O Silvii Kucherenko je známe, že je často aktívna na sociálnej sieti, kde zdieľa aj svoje súkromie. Inak tomu nebolo ani nedávno, keď sa pochválila zábermi svojho otca. A nie hocijakými. Verejne zverejnila to, že bol na plastike tváre.

"Otec Štefan pred a po plastike.. čo vy na to? Koľko rokov mu to ubralo! Prečo nie, aj muži nech sa starajú o seba, plus otec mal problém už pozerať, tak mu prekážali viečka," zverila sa Kucherenko na sociálnej sieti a priložila aj fotky pred a po. "Už je to dobré, pretože ja som mal zdravotný problém, lebo mne sa po okrajoch očí, keď som pozeral, vytvárala akoby taká hmla. Čiže to bol problém, ktorý síce málokto videl, ale bol to fakt. Teraz sa to všetko odstránilo," priznal Silviin otec v krátkom videu, ktorým sa pochválila blondínka na jej Instagrame.



Silvia Kucherenko Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cdvn14dtZPH/

