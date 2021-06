Česká herečka Dáda Patrasová (65) si užíva dovolenku v slnečnom Španielsku. A fanúšikov potešila aj záberom v plavkách. Pri pohľade na ňu nebudete veriť, že má päť rokov do 70-ky.

Dáda si užíva more a teplé počasie so svojimi kamarátkami. Jej ešte stále manžel Felix Slováček sa zatiaľ doma spamätáva z rozchodu s mladou priateľkou Luciou Gelemovou. On smúti, ona nasáva bronz v Španielsku.

Dagmar Patrasová Zdroj: Instagram

O tom, že sa má mimoriadne dobre, svedčia aj fotky, ktoré uverejnil český Blesk. Okrem toho sa predviedla aj v plavkách a všetkým padli sánky. Môže mať takéto telo? Dáda, klobúk dole.

