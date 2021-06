Odvaha jej nikdy nechýbala a má aj veľkú chuť experimentovať. Reč je o energickej Rebecce, ktorá už dávno prekročila prah 60-ky. Návrhárka sa nedávno vybrala za relaxom do Rajeckých Teplíc, odkiaľ sa na sociálnej sieti pochválila aj pár zábermi. „Bez komentára,” napísala stručne, no výstižne čiernovláska. Rebecca zverejnila fotku v plavkách. Nie hocijakú. Pózuje na ležadle so zdvihnutou nohou, výsledkom čoho je poriadne provokačný záber. Návrhárka síce opäť predviedla postavu, ktorú jej môžu závidieť aj oveľa mladšie ženy, no, ktovie, čo si pomysleli okoloidúci hostia, keď ju zbadali v takejto rozčapenej póze. Možno sa snažila napodobniť slávnu Victoriu Beckham, ktorá pred rokmi zhotovila takýto záber.

Victoria Beckham a jej ikonický záber. Zdroj: insternet

„Neuveriteľná. Veľká inšpirácia,“ reagovala jej fanúšička Darina. „Ty si brutálna inšpirácia,” napísala jej ďalšia. „Super, len si to užite, vyzeráte stále top,” odkázala jej istá Zlatica. Mnohým sa však tento záber môže zdať cez čiaru...