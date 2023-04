Zabávač a autor hitu Čierna bača si prešiel dlhším odlúčením od rodiny. Ibi sa totiž nachádzal na Slovensku a jeho žena Inna s deťmi Fatimou a Omarom v Afrike. Táto situácia sa podpísala na ich vzťahu, ktorý prestal fungovať a dnes už pár netvoria. Na rozchode sa podľa jeho slov zhodli obaja a zostávajú priateľmi.



Aj napriek rozvodu si v Mali užíva bezstarostný život. Zdroj: archív I.M.

Ibi však nemá pocit, že patrí do starého železa a hoci má už 60, privítal by ďalšie deti. Aké sú jeho kritériá na potenciálnu životnú partnerku? „Nemala by byť sebecká a myslieť len na seba, mala by mať zmysel pre rodinu, mala by mať dobré srdce, byť tolerantná a nejsť do vzťahu s vypočítavosťou, ale preto, že so mnou chce niečo budovať,“ povedal pre jojkársky Top Star.



Zakladá si najmä na tom, aby tá pravá akceptovala jeho deti. Je preňho dôležitá národnosť? „Môže to byť aj Afričanka, aj Slovenka, môže to byť Američanka, Indiánka či Ázijčanka. Ja sa nepozerám na to, kto odkiaľ je, ale aký je vnútri,“ vysvetlil. Ak by predsa len stretol Slovenku, nemal by problém usadiť sa u nás aj s rodinou.