Začiatky

Paľo sa narodil 12. apríla 1962 v Brezne. V krstnom liste má uvedené meno Pavel Habera (otec totiž nechcel, aby bol v rodine ďalší „vol“), no neskôr v škole sa aj tak kvôli triednym učiteľom objavilo v mene „o“. Paľo ešte počas základky chodil do hudobnej školy, kde hrával na husle. Chodil tam sedem a pol roka, veľmi ho to nebavilo a nakoniec nešiel ani na záverečné skúšky. Na Vianoce v roku 1975 dostal od rodičov svoju prvú gitaru – španielku za 170 Kčs. Prvá kapela, v ktorej sa objavil, vznikla v strednej priemyselnej škole strojníckej v roku 1976 a volala sa SMALL. Neskôr ju však premenovali na 3 MH (Muriňák, Mikloško, Mirilovič, Habera). Kariéru odštartoval počas svojho vysokoškolského štúdia v Bratislave. Spolu s Evou Wolframovou vytvorili spevácke dueto. Prvý klip bol práve s Evou. Na Paľov vkus to však bolo príliš sladké a veľmi mu to nesedelo, a tak sa spolupráca skončila. V Bojniciach v roku 1982 dostal prvú ponuku od Dušana Antalíka ísť spievať do Teamu. Vtedy ju ešte nevyužil. Na Bratislavskej lýre 1987 sa Paľo stretol s gitaristom Teamu Ivanom Válekom a ten mu navrhol, aby šiel spievať do Teamu. Team už bola známa kapela, s pesničkou Beh vyhrala Triangel, na Bratislavskej lýre sa prezentovala piesňami Na jednej lodi a Kúsok pravdy. A odvtedy je Habera súčasťou tejto kapely.

Pali ako stredoškolák v roku 1980. Zdroj: Instagram Pavol Habera

Éra Teamu

V lete 1988 vyšiel prvý album Teamu, na ktorom boli hity ako Nároční, Reklama na ticho či Malá nočná búrka. Bol úspešný, predaj prevýšil sumu štvrť milióna kusov. Nasledovali ďalšie albumy a hity ako Lietam v tom tiež, Prievan v peňaženke, Držím ti miesto, Severanka. V roku 1991 vydal Habera svoj prvý sólový album s názvom Habera. Z neho sú hity Je to vo hviezdach a Láska, necestuj tým vlakom. Zahral si vo filme Fontána pre Zuzanu 2, ktorý mal premiéru v júni 1993. Je držiteľom štyroch česko-slovenských Zlatých slávikov, trikrát so skupinou Team, v rokoch 1989, 1990 a 1991, a raz sólovo, v poslednej kategórii spevákov v roku 1991. Po rozdelení Česko-Slovenska a obnovení ankety Slávik na Slovensku získal prvých dvoch Slávikov za roky 1998 a 1999.

1992 - Kapela Team. Zdroj: Instagram Pavol Habera

Rozvod

Spevák má aj staršiu dcéru Zuzanu. Tá pochádza z manželstva s Nadeždou, ktorá je dnes už vydatá v Amerike. Dvojica sa rozviedla v roku 2000, mali za sebou 15 rokov spoločného života. „Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo,“ tvrdil kedysi v českom týždenníku Instinkt. Nakoniec však priznal, že nie vždy je taký „tvrďák“. „Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra – to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno,“ prezradil dávnejšie. K dôvodom rozvodu sa však ani jedna strana nikdy nevyjadrila.

Haberova dcéra Zuzana so svojou krásnou rodinkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX7mK0AL5eO/

Osudová láska

Keď 28. mája 2000 zbalil rozvedený spevák Paľo Habera celosvetovo uznávanú topmodelku Danielu Peštovú, veľa ľudí túto kombináciu považovalo za akýsi žart. Spočiatku im nikto nepredvídal dlhú budúcnosť, no dnes tvoria jeden z najstabilnejších párov česko-slovenského šoubiznisu. Bola to vraj láska na prvý pohľad. Úspešná česká manekýnka a popredný hudobník si padli do oka počas spoločného moderovania známej modelingovej súťaže v Prahe. Od toho momentu sa z nich stal doslova pár snov. Keď medzi nimi preskočila povestná iskra a Paľo pochopil, že z toho bude veľká láska, ani chvíľu nezaváhal a odišiel za svojou láskou žiť až do ďalekého New Yorku, kde zotrvali celé štyri roky. Práve tu spoločne splodili dcéru Ellu a šťastne žili v jednej domácnosti spolu s Danieliným synom Yanickom z predchádzajúceho manželstva. Po tom, ako začal dostávať pracovné ponuky Paľo, vtedy ešte štvorčlenná rodinka pristúpila na požiadavky hlavy rodiny a Spojené štáty vymenili za Česko. „Žijeme viac v Prahe ako v Bratislave, aj keď ja pendlujem hore-dole,“ objasnil pred rokmi rodinné nažívanie Paľo. V roku 2004 dostal Paľo ponuku robiť porotcu v speváckej šou Slovensko hľadá SuperStar. A to znamenalo riešiť ďalšiu dilemu, že bude veľa času tráviť v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Daniela tak mala pred sebou vážne rozhodovanie. Buď sa presťahuje aj s deťmi na Slovensko, alebo bude Paľo dlhodobo cestovať medzi Prahou a Bratislavou.

Daniela Peštová zverejnila rodinný záber s Paľom Haberom, na ktorom je s nimi aj najmladší syn Paul Henry. Z toho už vyrástol riadny chlapec, ktorý o pár dní oslávi už 13 rokov. Zdroj: Instagram Daniela Peštová

Napokon sa dohodli na kompromise a žili striedavo tu aj tam. Neďaleko hlavného mesta, v Ivanke pri Dunaji, si kúpili svoj domček. Paľa ako porotcu do SuperStar už volali zakaždým a ako jediný je stabilnou súčasťou tejto šou od jeho úplného začiatku. Daniela sa však v roku 2018 rozhodla, že v Prahe žiť nechce a vrátila sa späť do Ameriky. No keďže Paľo v USA žiadne kšefty nemá a ponuky sa mu hrnú iba zo Slovenska a Česka, tak je to on, kto z Ameriky v pravidelných intervaloch lieta na Slovensko alebo do Česka. A, okrem toho, si partneri v roku 2017 kúpili za veľkou mlákou luxusnú vilu, v ktorej sú štyri spálne a dve kúpeľne. Za dom zaplatili 380-tisíc amerických dolárov (349-tisíc eur). Nachádza sa v prímorskom mestečku Bradenton na východe Floridy.

Jediná vec, ktorú prísne držali v tajnosti, bolo to, či sú manželia alebo nie. A po rokoch, v roku 2020, konečne vyšiel spevák s pravdou von. V médiách ich dosiaľ pravidelne nazývali iba životnými partnermi, pretože nik si nebol istý, či sú skutočne svoji alebo nie. Paľo Habera však v českom Rádiu Impuls v éteri živého vysielania túto otázku dostal. No kým doteraz sme boli zvyknutí, že sa odpovedi nonšalantne vyhol, teraz to na poslucháčov konečne „vyvalil“. „Čakáme, kým dospeje celá naša ‚osádka’, teda deti. Aby si to uvedomili, čo sa potom vlastne stane. Možno k tomu raz príde, ale my sme dobrovoľne spolu. Viem, že inštitúcia manželstva je super, ale my to máme tak, že proste na to nemáme papier,“ priznal po rokoch Habera, ktorý však nevylúčil, že raz pred svoju lásku predsa len pokľakne.



Prečítajte si aj:

S kým chodia v skutočnosti Ceren, Selin, Ayfer a Figen z Lásky na prenájom? Fifi prekvapila!



Serkan z Lásky na prenájom sa rozišiel s Edou! Nástupkyňa po Hande Erçel všetkých šokovala



Pamätáte si Zuzu z relácie Uragán? TAKTO dnes vyzerá!



WAU, to je ale FRAJER! Tomáš Bezdeda sa takto vyobliekal a vyzerá ako...Fúú a TIE okuliare