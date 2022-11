Zuzana Vačková (53) pred rokom podstúpila zmenu imidžu, keď si ostrihala ofinu a následne sa jej podarilo schudnúť, a to najmä vďaka strave. Herečka to však dopĺňa cvičením a okrem toho je známa tým, že sa príkladne stará o svoju pleť a vizáž. Nedávno zavítala do Telerána, kde prezradila svoje tipy na svieži vzhľad ženy po 50-ke.

Vačková presne pred rokom ohúrila omladnutou vizážou. Nás vtedy zaujímalo, čo je za tým. „Mladistvejší look mám vďaka ofine, ktorú som si ostrihala. Starám sa o seba. Podľa mňa však veľa urobilo na mojom výzore to, že som si dala nalepiť fazety na zuby. Na tvár používam sérum s retinolom, pre mňa je to fakt zázrak. Vidím, že sa i celá pleť rozjasňuje. Pravidelne sa krémujem. Aj sa masírujem a to isté robím aj ráno,“ prezradila nám pred rokom a v tomto duchu pokračuje naďalej.

Zuzana Vačková Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ch-aNgusf_O/

Zuzana nedávno prijala pozvanie do Telerána, kde porozprávala, ako sa o seba stará. Dôležité je vnútorné nastavenie. „Ono to však nie je zadarmo a nevedela som to, keď som mala 20 rokov. Možno vyjadrenie, že čím som staršia, som spokojnejšia, je klišé, ale u mňa to je naozaj pravda. Čím mám viac rokov, tým som obrúsenejšia. Nikdy som nebola šťastnejšia ako teraz, nikdy som nemala viac vrások ako teraz. A nikdy som sa necítila lepšie a krajšie. Ono to naozaj chce nejaký čas, aby sme zažili všetko, čo sme zažiť mali, aby sme potom mohli dospieť do tohto štádia. Všetkým by som to dopriala aj oveľa skôr, ale nič sa nedá robiť, musela som si prejsť školou života,“ prezradila Vačková v Teleráne.

Nerozčuľujte sa

„No sú tu ešte také veci ako strava a cvičenie, čo k tomu pomáhajú,“ doplnila ju moderátorka Kveta Horváthová. „Áno, to sú prenosné veci (smiech) a o to sa, samozrejme, veľmi starám. Zdravá strava je alfa a omega. A potom viete, čo je u mňa alfa a omega? Piť veľa vody, veľa spánku a nerozčuľovať sa,“ povedala Zuzana.

Poctivo sa stará o pleť

„To sa dá, nerozčuľovať sa? Ako na to?“ opýtal sa jej moderátor Juríček. „Dá sa to! Ja sa rozčuľujem iba pri ľuďoch, na ktorých mi naozaj záleží – tí úplne moji najbližší. Aj to som sa v podstate už dlho nerozčúlila, lebo sa snažíme komunikovať normálne. Myslím si, že neprenášanie starých zranení a bolestí, ktoré máte, a hnevu, to je alfa a omega. Ale aby som išla aj zvonka, nielen zvnútra – samozrejme, že sa o seba starám! Naozaj si dávam pozor na to, aby som nešla spať neodlíčená nikdy v živote. Naučila som sa starať o pleť tak, aby mi to netrvalo príliš dlho. Musíte sa poriadne spoznať, aby ste zistili, čo na vás funguje. Takže tak! Čo vám poviem – makám na tom,“ netají sa herečka.

Masáž tváre

Na kozmetike si dá naozaj záležať: „Venujem si čas, keď idem večer spať, tak okrem toho, že si spravím peeling a dám si dobrý krém, tak si masírujem pleť. Venujem si večer 3 – 4 minúty na to, popritom mi hrá muzička v rádiu, a tak si to celé prebehnem, vynadívam sa na seba, ako som krásne unavená (smiech) – a to isté robím ráno. Pravidelne venujem čas pleti, aby vyzerala tak, aby som s ňou mohla byť spokojná.“

„Treba sa zbaviť v živote napätia. Ak je niekto v mojom okolí, kto mi do života prináša napätie, či už chlap, alebo nejakí zlí susedia, kamaráti, lebo aj tí niekedy vedia byť takí, že to nie je úplne O. K., tak ja sa snažím byť iba v spoločnosti ľudí, ktorí sú milí. Veľa pracujem s mladými ľuďmi. Je to fantastické, tá ich energia, nadšenie, ale však to mám aj ja. Je to také vyrovnané. Milujem rozhovory s kamarátmi mojej dcéry, s mladými kolegami z divadla, lebo to sú také krásne bytosti,“ dodala Zuzana.