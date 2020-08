Zora už niekoľko rokov pripravuje pre ženy fitpobyty pri mori. No keďže teraz sa rozhodla dbať na bezpečnosť, do zahraničia sa nešlo a víkend nabitý cvičením zorganizovala v Trenčíne. Samozrejme, po makaní na svojom tele si následne žienky užili poriadnu zábavu. Kúpanie, večerné párty pri hudbe a vychladené bublinky. A Czoborová to, samozrejme, všetko dôkladne dokumentovala. A nielen to. Nezabudla sa totiž aj pravidelne fotiť v bikinách a pýšiť sa svojím nadupaným dekoltom.

Fitneska Zora Czoborová Zdroj: instagram