Daniela Peštová je v modelingovom biznise už neuveriteľné tri desaťročia. Pokojne môže konkurovať oveľa mladším kráskam. Ako je to možné, že je taká stále žiadaná? „Držím sa tam zubami nechtami! (smiech) Ale nie, ten biznis sa zmenil a myslím si, že nie je úplne neobvyklé, aby sa ženy môjho veku o seba starali. Teda aj keď máte 50 a viac, stále vyzeráte k svetu, nie je to niečo neobvyklé. Asi tomu to pripisujem,” prezradila Peštová v Teleráne. A možno mnohí nevedeli, že Daniela pôvodne chcela byť učiteľkou. Neľutuje to, že sa ňou nestala? „Nie, potom, čo mám tri deti a učili sme sa doma počas covidu, obdivujem všetky učiteľky a učiteľov, ako sú zle ohodnotení. Som rada, že mi modeling vošiel do cesty,” hovorí Daniela, ktorá sa na nedostatok práce sťažovať nemôže.

Daniela Peštová Zdroj: Instagram Daniela Peštová

