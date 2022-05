Po dobrodružnej dovolenke s manželom Josefom (34) vyrazila Vendula (50) so synom Josefkom (1,5) a kamarátkou do Chorvátska.

Dámy sa aj s deťmi vyhrievajú na Jadrane, kde je naozaj nádherné slnečné počasie, minimum ľudí a krásne more. Vendula načerpáva energiu na pláži. A čo by to bolo za dovolenku, keby sa o zábery nepochválila aj s fanúšikmi na sociálnej sieti. Vdova po Karlovi Svobodovi sa vyfotila v jednodielnych plavkách so zipsom. Tie odhalili jej plný dekolt, na ktorom miestni páni museli oči nechať. Vendula má aj po 50-ke čo ukázať. Okrem toho zvolila plavky vo farbách českej vlajky.

Karel Svoboda s manželkou Vendulou v čase, keď boli spolu šťastní. Zdroj: Instagram Vendula Pizingerová