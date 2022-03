Aj keď Vendula plánuje oslavu s rodinou a priateľmi v lete, manžel na jej narodeniny nezabudol a prichystal si pre ňu niečo špeciálne. „Dostať darček k narodeninám pri zamrznutom vodopáde v mínus 16 stupňoch za východu slnka na Islande... Mala som také zmrznuté ruky, že mi ten prstienok, čo si pamätám zo ,šťastia‘ z púte, ani nešiel nasadiť na prst. Vždy tomu môjmu mužovi potom musím všetko odpustiť, romantiku zvláda,“ pochválila sa na sociálnej sieti Vendula.

Vendula Pizingerová s manželom Josefom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX0-d5JM4L9/

To však netušila, že Josef má v talóne ešte ďalšie eso. Z Islandu totiž neodleteli do Prahy, ale na miesto, ktoré si zatiaľ nechávajú pre seba. „Josefovou podmienkou bolo, že poletím v teniskách a džínsoch. Chcela som si vziať topánky s kožušinou a kožené nohavice. No nič. Celý čas na Islande som potom premýšľala, prečo mám na nohách tenisky. Vysvetlenie prišlo až posledný deň, keď som zistila, že neodlietame späť do Prahy. Josef vie prekvapiť,“ dodala Pizingerová.

