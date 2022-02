Hoci je Dara už z exotického raja doma, v Prahe a plní si pracovné povinnosti, fanúšikom sa pochválila ešte záberom z nedávnej dovolenky. A nie hocijakým. Keďže od ľudí dostávala rôzne správy a české médiá napísali o nej článok, ktorý sa jej nepáčil, rozhodla sa opäť reagovať.

"Ako je mojím dobrým zvykom, zase sa predvádzam a zase som bola na dovolenke. A potom tu máme ešte jeden totálne prekvapivý fakt, že "rovnako ako so súčasným, fotila sa aj s ex!" No toto. Chápete to?!? Kto by čakal, že sa aj v mojom živote budú opakovať situácie, ktoré zažíva zvyšok populácie dnes a denne. Predtým sa fotila s jedným a teraz zase, ale s úplne iným," rozpísala sa Rolins na Instagrame a priložila aj fotku. Dara zverejnila záber z Maldiv, ktorý zachytáva pohľad na jej zadok v celých modrých plavkách. Speváčka sa tak po čase znova pochválila svojimi sexi "polkami" a opäť tak dokázala, že hoci o necelý rok oslávi okrúhlu 50-ku, jej postavu jej môžu závidieť aj oveľa mladšie ročníky.

Dara Rolins rada provokuje aj na prahu 50-ky. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Okrem toho reagovala aj na poznámky typu, že "zase bola na dovolenke". "A tým, čo leží v žalúdku, že som bola už zase na dovolenke. Aj keby som bola na dovolenke od teraz už navždy, čo vás je do toho?! Od 8 rokov som si na všetko poctivo sama zarobila, takže môžem. A budem (smiech). S dcérou, s mužom, sama, s kamarátmi. A mám v pláne sa pri tom fotiť, spredu aj zozadu (smiech). Nazdar," dodala Dara.

Dara Rolins na Markíza párty. Pozrite na tie MEGA STOJACE bradavky

Anketa Máte radi speváčku Daru Rolins? Áno 100% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný