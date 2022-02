Tereza Pergnerová bola v roku 1994 závislá od pervitínu a heroínu. Bolo to v čase, keď moderovala hitparádu ESO. Jej závislosť sa postupom času prehlbovala, nakoniec bola v roku 2003 pristihnutá bulvárnymi novinármi, ako sedí vo svojom terénnom aute s ihlou v žile. Podstúpila liečenie a od roku 2006 je čistá. Postupne začali prichádzať pracovné ponuky.

Tezera Pergnerová založila vlastnú neziskovku. Zdroj: Archív

Naposledy moderovala program Misia nový domov a najnovšie chce pre ľudí v podobnej situácii urobiť ešte viac. Lenže je rozdiel pomáhať ľuďom v núdzi s televíznou kamerou za chrbtom a pustiť sa sama do neziskového sektora. A práve v ňom pôsobí Tereza. „Je to krásne, no náročné remeslo a príliš sa ešte v tom neziskovom sektore neorientujem,“ prezradila v podcaste Českého rozhlasu Pergnerová, ktorá si založila vlastnú nadáciu, kde pomáha iným ľudom.

