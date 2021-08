FOTO 47-ročná Silvia Lakatošová išla DONAHA: Zverejnila záber, na ktorom je iba v Evinom rúchu!

Riaditeľka súťaže krásy Silvia Lakatošová (47) má síce len tri roky do okrúhlej 50-ky, no stále veľmi rada provokuje. Krivky na to má, tak prečo všetkým neukázať svoj holý zadok?