Ako ďalšia sa v Extrémnych premenách pustila do boja s kilami Alexandra Vršánská (45). Blondínka sa vyjedla na 107 kíl. Do parády si ju zobral Maroš Molnár (49).

Pre samotnú Alexandru je jej váha podľa jej slov strašná. Hneď po prvom období chudnutia by chcela zhodiť aspoň 10 kíl, no Maroš chce od nej viac, aby schudla na 90 kg. Aj keď to neznie, že váži extrémne veľa, podľa Molnára je na výšku 163 cm obézna. „Veľmi, veľmi som sa hanbila! Najradšej by som si natiahla vrece na hlavu,“ zahlásila Saša, ktorej ručička na váhe ukazuje 107 kíl.

Alexandra Vršánská (45) z Extrémnych premien sa vyjedla na 107 kíl Zdroj: TV MARKÍZA

Alexandra je asistentka učiteľky, pracuje najmä s deťmi zo znevýhodneného prostredia (rómske deti). Deti ju zbožňujú. Alexandra má milujúceho partnera, skvelú rodinu, no ona sama seba neznáša. Trápi ju, že na rodinu býva zlá a kričí. Je taká preto, lebo je nervózna sama zo seba, zo svojej váhy. Žije s partnerom, ktorý ju veľmi miluje, majú pekný vzťah. Priateľ by ju chcel veľmi požiadať o ruku. Ona si stále vyčíta, že nie je pre neho dosť pekná. Dokáže zmeniť životný štýl tak, aby sa jej podarilo schudnúť na vytúženú váhu? Ako to napokon zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.

