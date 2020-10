Ivanovi pre jeho nadváhu išlo o život. Vstúpil si do svedomia a prihlásil sa do markizáckych Extrémnych premien. Tam sa mu podarilo zhodiť 70 kíl. „Po premene si držím rovnakú váhu. Veľmi nechcem ani chudnúť, lebo to už by som vyzeral ako nejaké špáradlo,“ hovorí Ivan.

Ivan vážil 162 kg. Zdroj: tv markíza

„Mám sa vynikajúco. Chodím každé ráno behávať nejakých 8 km, plus s mojou trénerkou mávam 2 razy do týždňa tréningy, brutálne silové. Vyhral som boj nad démonom obezita a myslím si, že treba byť neustále v strehu, lebo obezita ma dlhokánske chápadlá,“ prezradil. „Termín zatiaľ ešte nemáme, ale predstavu áno. Malo by to byť v lete, niekde na záhrade, bazén, rodina, gril,“dodal šťastný Ivan.