Aj tentokrát sme videli famózne výkony jednotlivých súťažiacich a dokonca padlo aj niekoľko desiatok od poroty. Videli sme aj viacero standing ovation. V zóne ohrozenia sa ocitli Helena Krajčiová a Gabika Marcinková. Najslabší výkon podľa diváckeho hlasovania napokon predviedol tanečný párik Helena Krajčiová a Fabio Bellucci. Ich rumba, ktorú zatancovali v nedeľu večer ako prví, na postup nestačila.

Richard Autner a Dominika Rošková Zdroj: TV MARKÍZA

"Počúvajte, akože v tejti chvíli máme všetci také pocity, že.... ale odchádzam s veľmi dobrým pocitom," povedala Krajčiová, z ktorej bolo cítiť veľké sklamanie. "Všetky kolá som si naozaj užila, verím v dobrý dôvod, prečo to bolo tak a prečo to bolo veľmi krásne a intenzívne a obsažné, čo sme priniesli. Užila som si to, som rada, vytiahla som sa, ja som, ľudia, aj schudla! A je to pre mňa strašne pekný pocit, že môžem odísť so vztýčenou hlavou, že sme tu nechali srdce a užili sme si to. Obľúbila som si to. Najväčšia vďaka patrí Fabiovi, ktorý je tak úžasný, že by si zaslúžil viac," dodala Helena.